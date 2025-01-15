وزيرا الخارجية والدفاع السوريين يزوران تركيا ويلتقيان أردوغان

دمشق/أنقرة - (د ب أ)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.

وتعد زيارة الشيباني هي أول زيارة رسمية لوفد سوري رفيع المستوى إلى تركيا بعد استلام الإدارة الجديدة في سوريا مقاليد الأمور، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث ملفات التعاون الإقليمي.

وقال مراسل محطة "تلفزيون سوريا"، إن اجتماعا انطلق في المقر الرئاسي بأنقرة، بين الجانبين السوري والتركي بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، ومن الجانب التركي، الرئيس أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان.

وكان وزير الخارجية السوري قال أمس في تغريدة على منصة "إكس" "‏سنمثل سوريا الجديدة غداً في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاماً".

ومن المتوقع أن تتصدر العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وسوريا وقضايا التعاون الإقليمي جدول أعمال الزيارة، بحسب ما أوردته محطة تلفزيون "تي آر تي خبر" التركية في وقت سابق.