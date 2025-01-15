بولندا: روسيا خططت لأعمال إرهابية ضد "شركات الطيران بجميع أنحاء العالم"

وارسو - (أ ب)

اتهم رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، روسيا اليوم الأربعاء، بالتخطيط لأعمال تخريب في أنحاء العالم تشمل "أعمال إرهاب جوي" تستهدف شركات الطيران.

وكان توسك يتحدث في مؤتمر صحفي في وارسو إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال توسك "لن أخوض في التفاصيل، ويمكنني فقط تأكيد صحة المخاوف التي تشير إلى أن روسيا خططت لأعمال إرهاب جوي، ليس فقط ضد بولندا، بل ضد شركات الطيران في أنحاء العالم".