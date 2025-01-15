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الأمم المتحدة: نناشد جميع الأطراف لاستكمال اتفاق غزة

06:34 م الأربعاء 15 يناير 2025

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، "أناشد بقوة جميع الأطراف أن تستكمل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى".

وأكد جوتيريش، أنه لا شيء يمكن أن يبرر المستويات الدرامية من الموت والدمار التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

ويتزامن حديث الأمين العام للأمم المتحدة مع الحديث عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي من المتوقع أن يتم اليوم أو غدًا على أعلى تقدير.

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة
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