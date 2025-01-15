رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" موافقتها رسميا على وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت الحركة اليوم الأربعاء: "وفدنا برئاسة خليل الحية سلم الوسطاء قطر ومصر موافقة الحركة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، اليوم الأربعاء، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

‌‏وأشارت الوكالة الفرنسية، إلى أنه تم الاتفاق على كافة النقاط والتفاصيل المتعلقة بوقف النار في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "العربية"، عن مسؤول فلسطيني قوله، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس أعطت موافقة شفهية على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضاف المسؤول الفلسطيني، أن حركة حماس تنتظر معلومات إضافية للموافقة كتابيا على اتفاق غزة.

وكشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق بين حماس وإسرائيل ينص على الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين باليوم الأول و4 باليوم السابع و13 في اليوم الـ14.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه في اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 أسرى إسرائيليين و3 في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير.