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إعلام عبري: المستوى السياسي أبلغ الجيش بالاستعداد لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى

05:25 م الأربعاء 15 يناير 2025

تبادل الأسرى أرشيفية

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وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن المستوى السياسي أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وكشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق بين حماس وإسرائيل ينص على الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين باليوم الأول و4 باليوم السابع و13 في اليوم الـ14.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه في اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 أسرى إسرائيليين و3 في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير.

في مقابل ذلك، أوضحت القناة العبرية، أنه في المرحلة الأولى من الصفقة سيطلق سراح حوالي 1000 معتقل فلسطيني، مؤكدة انه لن يُطلق سراح أسرى النخبة من حماس في المرحلة الأولى من الصفقة.

وذكرت القناة العبرية، أنه المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا، كما سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكدت القناة 12، أنه اعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، موضحة أنه ستتشكل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة.

ولفتت القناة العبرية، أن المرحلة الثانية للصفقة تبدأ اعتبارا من اليوم 43 وتستمر 42 يوما.

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