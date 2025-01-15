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إعلام عبري: انتهاء الاجتماع بين نتنياهو وسموتريتش بالاتفاق على استمرار الحوار

05:16 م الأربعاء 15 يناير 2025

نتنياهو وسموتريتش

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، انتهى اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسئيل سموتريتش بالاتفاق على استمرار الحوار وبلورة توافقات.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن هناك اجتماع ثلاثي بين نتنياهو و سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن مفاوضات صفقة التبادل.

وأفادت هيئة البث العبرية، أمس الثلاثاء، بأن نتنياهو عرض على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الحكومة.

وتزامنًا مع سير المفاوضات، تظاهر مئات الإسرائيليون، اليوم الأربعاء، قبالة مقر إقامة نتنياهو في القدس للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة، حسبما نقلته وسائل إعلام عبرية.

بنيامين نتنياهو بتسئيل سموتريتش صفقة غزة صفقة تبادل الأسرى وزير المالية الإسرائيلي
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