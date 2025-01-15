البث العبرية: نتنياهو يعقد اجتماعًا تشاوريًا بعد قليل بخصوص صفقة الأسرى

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا تشاوريا بعد قليل بخصوص صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام عبرية، إن نتنياهو "أُبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى" من قِبل الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت أن نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة، مشيرة إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد ينعقد الليلة والوزراء عدلوا برامجهم.

وكشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق بين حماس وإسرائيل ينص على الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين باليوم الأول و4 باليوم السابع و13 في اليوم الـ14.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه في اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 أسرى إسرائيليين و3 في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير.

في مقابل ذلك، أوضحت القناة العبرية، أنه في المرحلة الأولى من الصفقة سيطلق سراح حوالي 1000 معتقل فلسطيني، مؤكدة انه لن يُطلق سراح أسرى النخبة من حماس في المرحلة الأولى من الصفقة.

وذكرت القناة العبرية، أنه المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا، كما سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكدت القناة 12، أنه اعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، موضحة أنه ستتشكل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة.

ولفتت القناة العبرية، أن المرحلة الثانية للصفقة تبدأ اعتبارا من اليوم 43 وتستمر 42 يوما.