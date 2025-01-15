مسؤول فلسطيني: الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في القاهرة

(وكالات)

نقلت قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، عن مسؤول فلسطيني قوله إنه سيتم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في القاهرة.

وقال المصدر الفلسطيني، إن حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية وافقوا على صفقة وقف إطلاق النار بغزة، مشيرًا إلى أن حماس قدمت موافقة شفاهية على الاتفاق.

وأفادت حماس، لـ "رويترز"، أنها لم لم تقدم موافقة كتابية على اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن.

وأوضح مصدر فسلطيني، للــ "العربية" أن الخرائط التي قدمتها حماس لإسرائيل بشأن مواقع الانسحاب تتوافق مع مطالب الفصائل الفلسطينية.



وأضافت العربية، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بالمواقع التي ستنسحب منها في غزة.

وقالت العربية، إن إسرائيل تسلمت قائمتين بمسؤولي إدارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.