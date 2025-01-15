حماس لرويترز: لم نقدم ردًا مكتوبًا على مفاوضات غزة حتى الآن

(وكالات)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إنها لم تقدم ردًا مكتوبًا على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة حتى الآن، وذلك حسبما نقلت عنها وكالة أنباء "رويترز".

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر فلسطينية، عن وجود اتفاق على رقابة دولية في الأيام الأولى لتنفيذ اتفاق غزة.

وأضاف المصدر الفلسطيني، أن حركة حماس، حصلت على ضمانات جديدة من الوسطاء خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد أن حصل الوسطاء حصلوا على معلومات عن الأسرى ونقلوها لإسرائيل.

وقالت مصدر بحركة حماس، للعربية، إن الحركة أعطت موافقة كلامية على اتفاق وقف إطلاق النار.