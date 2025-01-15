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إعلام عبري: إبلاغ نتنياهو بإنجاز صفقة تبادل الأسرى

04:42 م الأربعاء 15 يناير 2025

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أُبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى" من قِبل الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت أن نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة، مشيرة إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد ينعقد الليلة والوزراء عدلوا برامجهم.

ويُشار إلى أن الاتفاق ينص على الإفراج عن 3 أسرى باليوم الأول و4 باليوم السابع و 3 في اليوم الـ14.

في المرحلة الأولى من الصفقة سيطلق سراح حوالي 1000 معتقل فلسطيني.

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