لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

البث العبرية: بيان مكتب رئيس الوزراء "غير صحيح" وحماس ردت على المقترح

04:19 م الأربعاء 15 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكدت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، أن بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلي "غير صحيح"، مشيرة إلى أن حركة حماس ردت "إيجابًا" على مقترح الصفقة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه خلافًا للتقارير فإن حماس لم ترد حتى الآن على الصفقة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان وسائل الإعلام العبرية والمصادر الفلسطينية أن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ستكون "غدًا" على أكثر تقدير.

بنيامين نتنياهو حركة حماس مكتب رئيس الوزراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس توافق "شفهيًا" على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

إعلان

إعلان

أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر
وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية
مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم
تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي