البث العبرية: بيان مكتب رئيس الوزراء "غير صحيح" وحماس ردت على المقترح
04:19 م الأربعاء 15 يناير 2025
وكالات
أكدت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، أن بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلي "غير صحيح"، مشيرة إلى أن حركة حماس ردت "إيجابًا" على مقترح الصفقة.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه خلافًا للتقارير فإن حماس لم ترد حتى الآن على الصفقة.
ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان وسائل الإعلام العبرية والمصادر الفلسطينية أن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ستكون "غدًا" على أكثر تقدير.
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