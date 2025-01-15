غزة على أعتاب صفقة خلال ساعات.. تفاصيل جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

كتبت: سهر عبد الرحيم

يبدو بالأفق أملٌ في التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس وإنهاء حرب غزة بعد أنباء عن تحقيق انفراجة في المفاوضات، تأتي هذه الجهود لإنهاء الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، إثر الهجوم الذي شنّته الحركة على تل أبيب ضمن عملية أُطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

وتتواصل المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في الدوحة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، والتي استمرت لأكثر من عام. ومع ذلك، يبدو أن الأطراف تقترب هذه المرة من إعلان الاتفاق خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية ومصادر فلسطينية وأمريكية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، قوله إن هناك تقدمًا في مفاوضات الدوحة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، مضيفًا أن هناك تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى الاتفاق بين إسرائيل وحماس "غدًا" على أبعد تقدير.

كما كشف مصدر فلسطيني لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وجود انفراجة في مفاوضات اتفاق غزة، موضحًا أنه من المنتظر الإعلان عن الاتفاق "غدًا".

وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقق تقدمًا في تعزيز دعم الصفقة داخل حكومته دون الحاجة إلى أصوات اليمين المتطرف.

وفي السياق ذاته، كشف مسؤولون مطلعون، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الهدنة في غزة على وشك الاكتمال، وفقًا لما نقلته شبكة "إن بي سي".

ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية في الدوحة وصلت إلى "مراحل نهائية"، معبرًا عن أمله في الحصول على أخبار جيدة بشأن الاتفاق، خاصة بعد تجاوز العقبات الرئيسية والخلافية بين الطرفين.

كما صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الاتفاق "على وشك" أن يصبح واقعًا، بينما اعتبر وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أن الطرفين "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل إلى صفقة.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن العناصر الأكثر تحديًا في اتفاق غزة، بما في ذلك من سيقوم بإدارة القطاع، تم ترحيلها إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أمس الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا إنه سيتم الإفراج -بموجب الاتفاق- عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم من أدينوا بقتل إسرائيليين، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع بحرية، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن".

وأضاف المسؤول أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ستبدأ انسحابها من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى، وستبقى في محور فيلادلفيا، كما ستحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع إسرائيل.

وأكد المسؤول استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار، قائلًا: "قدمنا كل التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق"، موضحًا أن تل أبيب ستدخل مفاوضات للانتقال إلى المرحلة الثانية بحسن نية، ما قد يؤدي إلى انسحاب كامل من غزة.

وأشار إلى أن المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق ستبدأ في اليوم السادس عشر من تنفيذ الاتفاق.

وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل مستعدة لدفع ثمن من أجل إعادة الأسرى".