لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بالبحر الأحمر

03:26 م الأربعاء 15 يناير 2025

الحوثيين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية، يحيى سريع، اليوم الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان".

وقال يحيى سريع، إنه تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية، وقطعا تابعة لها شمالي البحر الأحمر.

وذكر المتحدث العسكري باسم أنصار الله، أن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" هو السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

ومنذ اندلاع عملية طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعهدت جماعة أنصار الله الحوثية باستهداف جميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل في سبيل دعم الفلسطينيين بغزة.

الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية البحر الأحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبل أيام من مغادرته.. هل نجحت أمريكا في إضعاف خصومها خلال عهد بايدن؟

إعلان

إعلان

أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر
وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية
مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم
تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي