الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بالبحر الأحمر

(وكالات)

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية، يحيى سريع، اليوم الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان".

وقال يحيى سريع، إنه تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية، وقطعا تابعة لها شمالي البحر الأحمر.

وذكر المتحدث العسكري باسم أنصار الله، أن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" هو السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

ومنذ اندلاع عملية طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعهدت جماعة أنصار الله الحوثية باستهداف جميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل في سبيل دعم الفلسطينيين بغزة.