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أردوغان يحث زعيم حزب العمال الكردستاني على الدعوة إلى "حل المنظمة"

03:19 م الأربعاء 15 يناير 2025

رجب طيب أردوغان

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أنقرة - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه في حال قام زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، بـ "إطلاق الدعوة اللازمة" واتخذ المسلحون "الخطوات اللازمة"، فإن تركيا كلها ستنتصر.

وأوضح أردوغان أنه "إذا لم تستجب المنظمة لمثل هذه الدعوة (حل الحزب)، وإذا لم تظهر الهياكل التابعة لها الإرادة المتوقعة منها، فإننا سنحقق هدفنا المتمثل في تركيا بدون إرهاب، من خلال وسائل أخرى"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف الرئيس التركي أن تدمير حزب العمال الكردستاني، هو "مسألة وقت وتخطيط".

جدير بالذكر أن زعيم الميليشيا الكردية المسجون حاليا، تعهد بالمساعدة في إنهاء الصراع مع الدولة التركية.

وتصنف أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه "منظمة إرهابية". ويقبع أوجلان في السجن بجزيرة تقع قبالة إسطنبول منذ عام 1999.

رجب طيب أردوغان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان تركيا
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