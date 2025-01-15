البث العبرية: من المتوقع الإعلان عن اتفاق غزة غدًا

وكالات



كشف مصدر فلسطيني لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن هناك انفراجة في مفاوضات اتفاق غزة، قائلًا إنه من المنتظر الإعلان عن الاتفاق غدًا.



وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" العبرية عن مصادر، أن المفاوضون استأنفوا اليوم نشاطهم بالعاصمة القطرية الدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.



كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أن العناصر الأكثر تحديًا في اتفاق غزة بما في ذلك من سيقوم بإدارة القطاع، تم دفعها إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.





