لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

البث العبرية: من المتوقع الإعلان عن اتفاق غزة غدًا

02:48 م الأربعاء 15 يناير 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


كشف مصدر فلسطيني لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن هناك انفراجة في مفاوضات اتفاق غزة، قائلًا إنه من المنتظر الإعلان عن الاتفاق غدًا.


وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" العبرية عن مصادر، أن المفاوضون استأنفوا اليوم نشاطهم بالعاصمة القطرية الدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.


كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أن العناصر الأكثر تحديًا في اتفاق غزة بما في ذلك من سيقوم بإدارة القطاع، تم دفعها إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.


غزة إسرائيل الدوحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا

إعلان

إعلان

أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر
وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية
مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم
تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي