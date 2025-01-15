اجتماع بين نتنياهو وسموتريتش وكاتس بشأن مفاوضات غزة

وكالات



أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، بأن هناك اجتماع ثلاثي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن مفاوضات صفقة التبادل.



وفي وقتٍ سابق من اليوم، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" العبرية عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو حقق تقدمًا لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته دون أصوات اليمين المتطرف.



وقالت مصادر للصحيفة العبرية ذاتها، إن المفاوضون استأنفوا اليوم نشاطهم بالعاصمة القطرية الدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.