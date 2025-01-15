لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اجتماع بين نتنياهو وسموتريتش وكاتس بشأن مفاوضات غزة

02:11 م الأربعاء 15 يناير 2025

نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، بأن هناك اجتماع ثلاثي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن مفاوضات صفقة التبادل.


وفي وقتٍ سابق من اليوم، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" العبرية عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو حقق تقدمًا لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته دون أصوات اليمين المتطرف.


وقالت مصادر للصحيفة العبرية ذاتها، إن المفاوضون استأنفوا اليوم نشاطهم بالعاصمة القطرية الدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي مفاوضات غزة بنيامين نتنياهو بتسئيل سموتريتش يسرائيل كاتس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البث العبرية: من المتوقع الإعلان عن اتفاق غزة غدًا

إعلان

إعلان

جيلي العالمية تكشف عن سياراتها المصنعة بمصر بحضور رئيس الوزراء
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر
وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية
مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم
تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي