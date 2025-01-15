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قبيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.. إسرائيل تجهز حراس السجون بكاميرات مثبتة

02:06 م الأربعاء 15 يناير 2025

ارشيفية

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(وكالات)

طالبت مصلحة السجون الإسرائيلية الحراس بارتداء كاميرات مثبتة على أجسادهم، وفقاً لما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء.

ويهدف القرار بحسب الصحيفة العبرية، إلى توفير توثيق دقيق للحالة الجسدية والصحية للسجناء أثناء مراحل الإفراج عنهم، وذلك للتصدي لأي ادعاءات قد تُثار حول سوء المعاملة.

ويأتي هذا الإجراء بتوجيه مباشر من المفوض العام للعمليات والأمن في إسرائيل، أفيخاي بن حمو، الذي اعتبر أن هذه الخطوة تعزز الشفافية وتقلل من احتمالات التضليل الإعلامي أو الادعاءات غير الموثوقة.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، بأن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس في قطاع غزة باتت أقرب من أي وقت مضى.

ولم يحدد بلينكن موعداً واضحاً لإبرام الاتفاق أو ما إذا كان يمكن تحقيقه قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المقبل، دونالد ترامب، في 20 يناير.

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