بعد التهديد بذبح عناصر الأمن.. اجتماعات بين وجهاء علويين ومسؤولين من الإدارة السورية

(وكالات)

أفادت مصادر لـ "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، بأنه تم عقد لقاءات بين وجهاء علويين ومحافظي طرطوس واللاذقية وريفها ومديري الإدارة السياسية في الإدارة السورية الجديدة بمدن الساحل.

وأفادت المصادر المطلعة لـ "سكاي نيوز"، أنه تم عقد الاجتماعات من أجل تقريب الآراء وعقد مصالحة مجتمعية.

وأوضحت المصادر المطلعة، أن الاجتماعات تأتي في إطار محاولة حل الأمور في منطقة الساحل السوري، قائلة إن الأمور بطريقها للحل لبسط سيطرة الإدارة السورية الجديدة دون المساس بحقوق العلويين من غير المتورطين بانتهاكات بفترة النظام السابق للرئيس بشار الأسد.

وتأتي تلك الاجتماعات، بعد بث فيديو من مجموعة من المسلحين والذين يتبعوا الطائفة العلوية، حيث هددوا بذبح مجموعة من عناصر الأمن السوري بعد أسرهم إثر هجوم مباغت على ثكنة عسكرية لهم في محافظة اللاذقية.

وأدى الهجوم إلى مقتل 2 من عناصر الأمن السوري إضافة إلى إصابة آخرين.