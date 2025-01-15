إعلام عبري: نتنياهو حقق تقدمًا لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته

وكالات



نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" العبرية عن مصادر، اليوم الأربعاء، أن المفاوضون استأنفوا اليوم نشاطهم بالعاصمة القطرية الدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.



وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقق تقدمًا لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته دون أصوات اليمين المتطرف.



وفي السياق ذاته، كشف مسؤولين مطلعين، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الهدنة في غزة على وشك الاكتمال، حسبما نقلته شبكة " إن بي سي".



ويتزامن ذلك مع حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاتفاق "على وشك" أن يصبح واقعًا، في حين اعتبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن إسرائيل وحماس "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل إلى صفقة.





