لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إعلام عبري: نتنياهو حقق تقدمًا لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته

01:39 م الأربعاء 15 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" العبرية عن مصادر، اليوم الأربعاء، أن المفاوضون استأنفوا اليوم نشاطهم بالعاصمة القطرية الدوحة في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.


وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقق تقدمًا لتعزيز دعم الصفقة داخل حكومته دون أصوات اليمين المتطرف.


وفي السياق ذاته، كشف مسؤولين مطلعين، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الهدنة في غزة على وشك الاكتمال، حسبما نقلته شبكة " إن بي سي".


ويتزامن ذلك مع حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاتفاق "على وشك" أن يصبح واقعًا، في حين اعتبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن إسرائيل وحماس "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل إلى صفقة.


نتنياهو دعم الصفقة الدوحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد التهديد بذبح عناصر الأمن.. اجتماعات بين وجهاء علويين ومسؤولين من الإدارة السورية

إعلان

إعلان

رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر
وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية
مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم
تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي