وزير الخارجية البريطاني: نستخدم طائرات تجسس في غزة لجمع معلومات عن الأسرى

(وكالات)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، في رسالة للبرلمان، إن بريطانيا تستخدم طائرات تجسس لجمع معلومات عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة.

وأضاف لامي، أن بريطانيا تقوم بتمرير المعلومات التي تقوم بجمعها إلى إسرائيل.

وسبق أن صرحت وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة ستجري طلعات استطلاعية فوق إسرائيل وغزة بحثا عن مواقع احتجاز الأسرى الإسرائيليين.

وأفادت وزارة الدفاع أنه سيتم استخدام مجموعة من الطائرات غير المسلحة في رحلات الاستطلاع، بما في ذلك طائرات "شادو آر1"، التي تستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية.