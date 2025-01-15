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أوكرانيا تُعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 812 ألفًا و670 جنديًا

12:55 م الأربعاء 15 يناير 2025

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 812 ألفا و670 جنديا، بينهم 1580 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9780 دبابة، منها 13 دبابة أمس الثلاثاء، و20348 مركبة قتالية مدرعة، و21975 نظام مدفعية، و1262 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1046 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و22383 طائرة مسيرة، و3018 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و33995 من المركبات وخزانات الوقود، و3696 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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