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الرئيس الأوكراني: روسيا استهدفت البنية التحتية للغاز ومنشآت الطاقة بأوكرانيا

12:40 م الأربعاء 15 يناير 2025

فولوديمير زيلينسكي

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(وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي شن قصفًا جويًا استهدف البنية التحتية للغاز ومنشآت الطاقة في أوكرانيا، ضمن سلسلة هجمات وصفت بأنها الأحدث في تصعيد العمليات العسكرية.

وأوضح زيلينسكي أن الجيش الأوكراني نجح في اعتراض وإسقاط نحو 30 صاروخًا من أصل 40 أطلقتها القوات الروسية، مؤكدًا استمرار الجهود للدفاع عن المنشآت الحيوية رغم الهجمات المتكررة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات دقيقة على منشآت طاقة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها أصابت جميع الأهداف المحددة بنجاح.

كما أكدت الوزارة سيطرة القوات الروسية على قرية أوكراينكا الواقعة في منطقة دونيتسك، وهي منطقة استراتيجية تشهد مواجهات محتدمة بين الجانبين منذ بداية الحرب.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني روسيا
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