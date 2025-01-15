أردوغان: يجب على كل القوى "رفع يدها" عن سوريا

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه إذا لم تلق وحدات "حماية الشعب" التي تنهب المصادر الطبيعية في سوريا سلاحها فإنها ستتحمل ما سيحدث لها.

وأضاف أردوغان، "فلترفع كل القوى يدها من المنطقة، ونحن سنتمكن مع أشقائنا السوريين من سحق داعش ووحدات حماية الشعب".

وأوضح أنه سيناقش مع الوفد السوري الذي سيزور تركيا سبل دعم سوريا وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنقرة لن تسمح بحدوث أي شكل من أشكال الفوضى في سوريا أو زرع بذور الفتنة بينها وبين الشعب السوري.

وأضاف الرئيس التركي أن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية، وأن تنهي فورًا الأعمال العدائية التي تمارسها في سوريا، وإلا فإن النتائج التي ستظهر ستضر بالجميع.