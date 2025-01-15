حقيقة نجاة مركز لتدريس القرآن من حرائق لوس أنجلوس (صور)

وكالات

تشهد مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق هائلة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وتدمير ألاف المباني، إثر سلسلة من الحرائق الكبيرة التي بدأت في الأسبوع الماضي وتعتبر أكثر الكوارث تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي وسط الحرائق، تداولت صفحات وحسابات عربية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر مركزًا لتدريس القرآن نجا من الحرائق دون ما حوله من مبانٍ.

نجا هذا المبنى في #لوس_أنجلوس من الحرائق كان يستخدم لتعليم القرآن الكريم وقد مرت النيران من جانبه دون ان يحترق

آية ربانية عظيمة للعالم أجمع

الحمد الله 🤲 pic.twitter.com/0su9BNWUEI — Mohamed Ben Ameer (@Mohamed_7302) January 13, 2025

وجاء في التعليقات المرافقة للصورة أن هذا البيت الوحيد الناجي من الحرائق، هو مركز لتدريس القرآن في لوس أنجلوس، وبدأ تداول هذه المنشورات عقب اندلاع الحرائق في المدينة الأسبوع الماضي.

من بين آلاف المنازل الذي لم يحترق رغم كل النيران التي أحيطت به في لوس_أنجلوس ويقال أنه كان يستخدم لتعليم القرآن الكريم وفيهم من قال انه كان مسجد ومرت النار بجانبه [آية] عظيمة للعالم أجمع

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ pic.twitter.com/mMhBFD8MDB — Al, Ajili (@AlAjili6) January 13, 2025

لكن بخصوص حقيقة الصورة المتداولة، فقد نشرتها وكالة "فرانس برس" عام 2023، وهي مصورة في هاواي وليس في لوس أنجلوس، والمبنى الظاهر فيها بيت قديم وليس مركزًا دينيًا لتدريس القرآن.

وقال مصوّري فرانس برس، إن الصورة الملتقطة تُظهِر منزلًا نجا من الحرائق في مدينة لاهانيا بجزيرة هاواي.

مشكورين على الدعم🔥⏬⚡🚀



سبحان اللّه العظيم

معجزة مركز تحفيظ القرآن الكريم

هوا الناجي الوحيد

من حرايق #لوس_أنجلوس#LosAngeles

حقيقية لا خيال الناجي الوحيد pic.twitter.com/RbGysDF7Os — أبو بشار (@raftmajd1) January 14, 2025

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن مالكي المنزل، أن المبنيّ الموجود قبل نحو 100 عام نجا بفضل سقفه الحديدي الذي حال دون اشتعال النار فيه، إضافة لبناء سور حجري حوله ونزع الأِشجار من محيطه، على الرغم من أنه مبني من الخشب.