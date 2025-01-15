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حقيقة نجاة مركز لتدريس القرآن من حرائق لوس أنجلوس (صور)

12:17 م الأربعاء 15 يناير 2025

نجاة مركز لتدريس القرآن من حرائق لوس أنجلوس

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وكالات

تشهد مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق هائلة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وتدمير ألاف المباني، إثر سلسلة من الحرائق الكبيرة التي بدأت في الأسبوع الماضي وتعتبر أكثر الكوارث تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي وسط الحرائق، تداولت صفحات وحسابات عربية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر مركزًا لتدريس القرآن نجا من الحرائق دون ما حوله من مبانٍ.

وجاء في التعليقات المرافقة للصورة أن هذا البيت الوحيد الناجي من الحرائق، هو مركز لتدريس القرآن في لوس أنجلوس، وبدأ تداول هذه المنشورات عقب اندلاع الحرائق في المدينة الأسبوع الماضي.

لكن بخصوص حقيقة الصورة المتداولة، فقد نشرتها وكالة "فرانس برس" عام 2023، وهي مصورة في هاواي وليس في لوس أنجلوس، والمبنى الظاهر فيها بيت قديم وليس مركزًا دينيًا لتدريس القرآن.

وقال مصوّري فرانس برس، إن الصورة الملتقطة تُظهِر منزلًا نجا من الحرائق في مدينة لاهانيا بجزيرة هاواي.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن مالكي المنزل، أن المبنيّ الموجود قبل نحو 100 عام نجا بفضل سقفه الحديدي الذي حال دون اشتعال النار فيه، إضافة لبناء سور حجري حوله ونزع الأِشجار من محيطه، على الرغم من أنه مبني من الخشب.

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