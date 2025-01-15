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الصحة العالمية تُعلن وفاة 8 في تنزانيا.. واشتباه فى إصابتهم بحمى "ماربورج"

11:57 ص الأربعاء 15 يناير 2025

منظمة الصحة العالمية

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أروشا - (أ ب)

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن ثمانية أشخاص توفوا في منطقة نائية بشمالي تنزانيا حيث يشتبه فى تفشي حمى "ماربورج" هناك .

ومن جانبه، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان له: "لدينا علم بـ 9 حالات حتى الآن، من بينها 8 أشخاص لقوا حتفهم"، مضيفا: "نتوقع تسجيل المزيد من الحالات خلال الأيام المقبلة، في ظل تحسن إجراءات مراقبة المرض".

جدير بالذكر أن فيروس "ماربورج" شأنه شأن "الإيبولا"، ينشأ بسبب خفافيش الفاكهة وينتشر بين الأفراد من خلال الاحتكاك المباشر بسوائل جسم الاشخاص المصابين أو بالأسطح، مثل ملاءات الأسرة الملوثة.

وفي حال عدم تلقى العلاج، فقد يكون "ماربورج" قاتلا بنسبة تصل إلى 88% من الأشخاص المصابين بالمرض. وتشمل الأعراض الإصابة بالحمى وآلام في العضلات والإسهال والقيء، وفي بعض الحالات يسبب الموت بسبب فقدان الدم الشديد. وليس هناك لقاح أو علاج معتمد لمرض "ماربورج".

منظمة الصحة العالمية حمي ماربورج أروشا
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