مسؤول سياسي: ننفي وضع إسرائيل شروطًا جديدة بالمفاوضات

وكالات



نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول سياسي قوله، اليوم الأربعاء، "ننفي ما تردد عن أن إسرائيل وضعت شروطًا جديدة في المفاوضات".



ويُشار إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تصريحات من مختلف الأطراف تؤكد إحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.



ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية في الدوحة وصلت إلى "مراحل نهائية"، معبرًا عن أمله بالحصول على أخبار جيدة بشأن الاتفاق خاصة بعد تجاوز العقبات الرئيسية الخلافية بين الطرفين.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاتفاق "على وشك" أن يصبح واقعًا، في حين اعتبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الطرفين "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل إلى صفقة.





