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سماع دوي انفجارات في معبر باب الهوى شمالي سوريا

11:39 ص الأربعاء 15 يناير 2025

ارشيفية

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(وكالات)

أفادت قناة العربية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وسائل إعلام سورية، بسماع دوي انفجارات قرب معبر باب الهوى شمال محافظة إدلب بالشمال السوري.

يأتي ذلك بعد شن مجموعة مسلحة من العلويين هجمات على ثكنة عسكرية، في منطقة الجيلة في محافظة اللاذقية ضد مجموعة من عناصر الأمن التابعين لهيئة العمليات العسكرية السورية.

وهدد المسلحون بذبح عناصر الأمن في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم وكانت الحصول على حكم ذاتي في الساحل السوري.

انفجارات في معبر باب الهوى سوريا محافظة إدلب
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