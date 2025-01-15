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إعلام عبري: انقسام بالمؤسسة الأمنية بخصوص الصفقة

11:29 ص الأربعاء 15 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

نقل موقع "واللا" عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتلق تعليمات بتغيير أساليب القتال في قطاع غزة رغم تقدم المفاوضات.

وأكدت المصادر أن هناك انقسام في المؤسسة الأمنية بشأن التنازلات التي قد تحصل عليها حركة حماس في الصفقة.

وقالت المصادر الأمنية، إن حماس تنجح بتجنيد مزيد من عناصر المقاومة وتستخدم ضد الجيش الإسرائيلي وسائل لم يكن يعرفها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مفاوضات وقف اطلاق النار
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