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بعد هجوم روسي مكثف.. انقطاع واسع للتيار الكهربائي بعدد من المناطق الأوكرانية

11:24 ص الأربعاء 15 يناير 2025

هجوم روسي

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(وكالات)

شهدت أوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة من الهجمات الصاروخية والجوية المكثفة شنتها القوات الروسية، ما أسفر عن انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي ووقوع أضرار في عدة مناطق بالبلاد، وفقًا لما أفادت به السلطات المحلية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، مع إطلاق صواريخ روسية من طراز "كينجال" و"كاليبر".

وشهدت مدن عدة، بما فيها خاركوف وخملنيتسكي وفينيتسا وإيفانو-فرانكوفسك، دوي انفجارات قوية، بينما تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في لفوف وتشيركاسي لصد الهجمات.

وأطلقت بولندا طائراتها الحربية استجابةً لـ"نشاط مكثف" للطيران الروسي قرب حدودها، وفي الوقت ذاته، أكد منسق المقاومة الموالية لروسيا سيرجي ليبيديف أن ضربة جوية روسية استهدفت مطار تشيركاسي، الذي يُستخدم لإطلاق الطائرات الحربية الأوكرانية.

وأدى الهجوم الروسي إلى أضرار كبيرة في منشآت صناعية في مقاطعة دنيبروبتروفسك ومرافق بنية تحتية في زابوروجيه.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو عن قطع التيار الكهربائي بشكل واسع كإجراء احترازي لحماية منشآت الطاقة، بينما أكدت شركة "أوكرإنيرجو" وقوع انقطاعات طارئة في مقاطعات عديدة، بينها خاركوف وسومي وزابوروجيه ودنيبروبتروفسك.

هجوم روسي انقطاع التيار الكهربائي أوكرانيا القوات الروسية
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