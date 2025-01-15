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بدء استشارات نيابية غير ملزمة لتأليف الحكومة اللبنانية

11:21 ص الأربعاء 15 يناير 2025

رئيس الوزراء المُكلّف نواف سلام

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بيروت - (د ب أ)

بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، اليوم الأربعاء، الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف حكومة جديدة.

ويجري سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة على مدى يومين في المجلس النيابي، حيث يلتقي اليوم الكتل النيابية، ويلتقي غدا النواب المستقلين وكتلتي "التنمية والتحرير" و " الوفاء للمقاومة".

وأعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تصريح له اليوم، إن كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله لن تشاركا في الاستشارات النيابية غير الملزمة، "دون أن يعني ذلك مقاطعة الحكومة والرئيس المكلف نواف سلام".

وأشار إلى أن "موقف الكتلتين هو مبدئي سياسي لتسجيل اعتراض حول خلل ما تم التوافق عليه بشأن التكليف، إلا أن الكتلتين ستعملان مع الأفرقاء على إخراج لبنان من أزماته والوقوف إلى جانب تطلعات اللبنانيين وآمالهم".

يذكر أنه بعد تشكيل الحكومة يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.

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