حرائق جديدة تضرب جنوب كاليفورنيا وسط ظروف جوية قاسية

(وكالات)

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه اندلعت سلسلة جديدة من حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا، تسببت في موجة من عمليات الإخلاء الطارئة، مع استمرار الظروف الجوية الخطرة التي تغذي انتشار الحرائق في المنطقة.

وبحسب تقارير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، تشهد المنطقة رياحًا عاتية تتراوح سرعتها بين 20 و31 مترًا في الثانية، مصحوبة بانخفاض شديد في معدلات الرطوبة النسبية التي تتراوح بين 8% و15%، مما يزيد من احتمالية تفاقم الأزمة.

وبحسب الموقع الأمريكي أُطلق على الحرائق اسم "سكاوت" و"ستون"، واندلعت في مقاطعة ريفرسايد، بينما حذرت السلطات من ارتفاع خطر اندلاع حرائق إضافية في مقاطعة سان دييجو المجاورة، حيث تم تسجيل رياح شديدة يوم الثلاثاء.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأحوال الجوية قد تسوء الأسبوع المقبل، مما يثير مخاوف من احتمال اندلاع مزيد من الحرائق في المنطقة التي تعاني بالفعل من أضرار واسعة.