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بعد التوصل لاتفاق بشأن رفات الضحايا البولنديين.. زيلينسكي يزور بولندا

11:13 ص الأربعاء 15 يناير 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وارسو - (أ ب)

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بولندا، اليوم الأربعاء، بعد أن توصلت الدولتان إلى اتفاق بشأن مصدر التوتر المستمر منذ فترة طويلة بينهما استخراج رفات الضحايا البولنديين في مذابح الحرب العالمية الثانية، التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون.

وقال مكتب رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء إنه سيستقبل زيلينسكي في وقت متأخر من الصباح وأن الاثنين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

تأتي الزيارة بعد أيام فقط من إعلان توسك تحقيق تقدم في قضية استخراج الرفات، وهي قضية سببت توترات في العلاقات بين البلدين منذ سنوات.

فولوديمير زيلينسكي رفات الضحايا البولنديين بولندا
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