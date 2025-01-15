وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى السودان

(وكالات)

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي توجه صباح اليوم، إلى مدينة بورتسودان في زيارة تستهدف بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتناول آخر مستجدات الأوضاع فى السودان، وذلك بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية والهجرة سلسلة من اللقاءات مع كبار ‎ المسئولين في السودان، والبناء على الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تقديم الدعم للسودان الشقيق.