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صفقة الأسرى.. جيش الاحتلال والشاباك يعلنوا قصف عشرات الأهداف في قطاع غزة الليلة الماضية

10:54 ص الأربعاء 15 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا أعلنا فيه قصف عشرات الأهداف في أنحاء قطاع غزة الليلة الماضية.

يأتي ذلك مع وصول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى مراحله النهائية، حيث يتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق خلال يومين.

وبعد توقيع الاتفاق الذي أرسلت الدوحة مسودته النهائية إلى كل من حركة حماس وإسرائيل، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ في خلال 3 أيام من التوقيع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاباك قطاع غزة صفقة الأسرى
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