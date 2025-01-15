صفقة الأسرى.. جيش الاحتلال والشاباك يعلنان قصف عشرات الأهداف في قطاع غزة الليلة الماضية

(وكالات)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا أعلنا فيه قصف عشرات الأهداف في أنحاء قطاع غزة الليلة الماضية.

يأتي ذلك مع وصول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى مراحله النهائية، حيث يتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق خلال يومين.

وبعد توقيع الاتفاق الذي أرسلت الدوحة مسودته النهائية إلى كل من حركة حماس وإسرائيل، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ في خلال 3 أيام من التوقيع.