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مفاوضات غزة.. وزير المالية الإسرائيلي: نركز جهودنا في مرحلة "مصيرية"

10:37 ص الأربعاء 15 يناير 2025

بتسلئيل سموتريتش

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(وكالات)

أفاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أنه يركز جهوده في هذه المرحلة "المصيرية" على تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، مشددًا على أهمية النصر لضمان أمن ومستقبل إسرائيل.

وقال سموتريتش "نعيش لحظة حاسمة لأمن دولة إسرائيل ووجودها. تركيزي الكامل ينصب على تحقيق أهداف الحرب بكل خشوع وتقدير. الهدف الأساسي هو تحقيق النصر الكامل، والتدمير الشامل لقدرات حماس عسكريًا ومدنيًا، مع ضمان عودة جميع الأسرى الإسرائيليين إلى الوطن".

وأضاف الوزير أنه يتعامل مع هذه القضايا بهدوء ومن خلف الأبواب المغلقة، من خلال نقاشات جادة وعميقة مع الأطراف المعنية. وأكد قائلاً: "لن أرتاح حتى نحقق النصر ونقضي على حماس، ونضمن عودة جميع أسرانا إلى ديارهم".

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل
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