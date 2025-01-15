بعد تكليفه بتشكيل حكومة لبنان.. القاضي نواف سلام يستقيل من محكمة العدل الدولية

وكالات

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أن القاضي نواف سلام، الذي كلف بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، قد استقال من المحكمة، إذ كان من المفترض أن تنتهي ولايته رئيسا لها في فبراير 2027، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك، عقب إعلان الرئاسة اللبنانية الاثنين الماضي، تكليف سلام برئاسة الحكومة الجديدة في لبنان، خلفا لنجيب ميقاتي.

كان القاضي نواف سلام، انتخب في 7 فبراير الماضي، رئيسا لمحكمة العدل الدولية لمدة 3 أعوام، كثاني قاض عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها في العام 1945، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.

وشهدت فترة ولاية سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية، جلسات استماع في واحدة من أبرز القضايا في تاريخ المحكمة، وهي القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا والتي انضمت إليها لاحقا العديد من الدول، ضد إسرائيل بشأن "جرائم الإبادة الجماعية" التي ترتكبها في قطاع غزة.

هذا، ويبدأ سلام اليوم الأربعاء، مشاوراته النيابية مع الكتل البرلمانية لتأليف حكومته.

وقال سلام عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس الثلاثاء، إن الوقت قد حان للبدء في فصل جديد يتسم بالعدالة والتقدم والفرص، وشدد على أهمية تنفيذ القرار 1701، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.