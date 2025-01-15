بسبب شبهات فساد.. استقالة وزيرة مكافحة الفساد في بريطانيا

وكالات

أعلنت توليب صديق وزيرة مكافحة الفساد البريطانية، استقالتها بعد اتهامات بالفساد طالتها بسبب تعاملات مرتبطة بعقارات لخالتها، رئيسة وزراء بنجلاديش المعزولة الشيخة حسينة، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت صديق في رسالة استقالة موجهة لرئيس الوزراء، أنها لم تخالف قانون الوزارة، لكنها رأت أن استمرارها في المنصب قد يعيق عمل الحكومة.

وجاء ذلك وسط ضغوط متزايدة وتحقيقات أخلاقية بشأن صلتها بمزاعم تتعلق باستخدام عقارات مرتبطة بالحركة السياسية لخالتها.

كانت صديق نفت سابقا ارتكاب أي مخالفات، إلا أن الدعوات لاستقالتها، وعلى رأسها من زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، زادت خلال الأيام الماضية مما دفعها للإحالة الطوعية لتحقيق أخلاقي داخل الحكومة.

وتوليب صديق هي ابنة أخت الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن صديق وعائلتها حصلوا على عقارات في لندن، أو استخدموها، بعدما اشتراها أعضاء في حزب "رابطة عوامي" حزب الشيخة حسينة، أو شركاء لهم.

وتعد هذه الاستقالة ضربة لحكومة كير ستارمر، خاصة أنها تأتي بعد شهرين من استقالة وزيرة النقل لويز هايج في أواخر العام الماضي.

كما أنها تثير تساؤلات حول معايير النزاهة والشفافية في الحكومة البريطانية.