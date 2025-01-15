السلطات الأوكرانية: انقطاع طارئ للكهرباء بسبب هجوم جوي روسي واسع النطاق

وكالات

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، انقطاع طارئ للتيار الكهربائي بسبب هجوم جوي روسي واسع النطاق، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وأظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، تفعيل حالة التأهب الجوي في 10 مقاطعات من بينها كييف.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإنه تم إعلان الإنذار في خاركوف وسومي وتشرنيجوف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وكيروفوغراد وكييف منذ أكثر من ثلاث ساعات.

وأضافت: "في الساعة 1:36 بتوقيت موسكو، أعلن عن الإنذار في مقاطعة خميلنيتسكي، ثم امتد إلى تيرنوبل وريفني".