لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة جنديين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب جنين في الضفة الغربية

08:04 ص الأربعاء 15 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة جنديين إثر انفجار عبوة ناسفة د دجنوب جنين في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن 6 فلسطينيين استشهدوا مساء الثلاثاء في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم جنين في شمال الضفة الغربية، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان سقوط 6 قتلى وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين، مشيرة إلى أن حالة الجرحى "مستقرة".

وأكد محافظ جنين، أن "المخيم تعرض لقصف بثلاثة صواريخ إسرائيلية".

يأتي هذا القصف الجوي الإسرائيلي بعد حوالي شهر من محاولات قامت بها السلطة الفلسطينية للسيطرة على مخيم جنين واعتقال مسلحين داخله وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون".

كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية توقفت في المخيم منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية حملتها عليه قبل أكثر من شهر.

الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جنين الضفة الغربية انفجار في الضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السلطات الأوكرانية: انقطاع طارئ للكهرباء بسبب هجوم جوي روسي واسع النطاق

إعلان

إعلان