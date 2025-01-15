إصابة جنديين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب جنين في الضفة الغربية

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة جنديين إثر انفجار عبوة ناسفة د دجنوب جنين في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن 6 فلسطينيين استشهدوا مساء الثلاثاء في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم جنين في شمال الضفة الغربية، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان سقوط 6 قتلى وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين، مشيرة إلى أن حالة الجرحى "مستقرة".

وأكد محافظ جنين، أن "المخيم تعرض لقصف بثلاثة صواريخ إسرائيلية".

يأتي هذا القصف الجوي الإسرائيلي بعد حوالي شهر من محاولات قامت بها السلطة الفلسطينية للسيطرة على مخيم جنين واعتقال مسلحين داخله وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون".

كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية توقفت في المخيم منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية حملتها عليه قبل أكثر من شهر.