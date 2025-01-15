المحققون بكوريا الجنوبية ينجحون في القبض على الرئيس المعزول يون سوك يول

وكالات

أعلن جهاز مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، القبض على الرئيس المعزول يون سوك يول، وفقا لسكاي نيوز.

وكان أحد محامي الرئيس يون، قد أعلن أن موكله وافق على التوجّه إلى مقر هيئة التحقيق الأربعاء، للمثول أمام المحققين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل نحو شهر ونصف.

ونقلت "فرانس برس" عن الرئيس يون قوله: إنه يمتثل لأوامر المحققين "حقنا للدماء".

وقال المحامي سيوك دونج هيون عبر فيسبوك، إن الرئيس يون قرر الحضور شخصيا إلى مكتب هيئة مكافحة فساد كبار المسؤولين التي تتولى التحقيق في هذه القضية، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن موكله سيلقي خطابا علنيا في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في وقت سابق من فجر الأربعاء، أن المحققين الذين حضروا إلى مقر الإقامة الرسمي للرئيس المعزول تمكّنوا من دخول المقر بعدما تسلّقوا سور المجمع بواسطة سلالم.

وقالت الوكالة، إن المحققين دخلوا مقر الرئاسة باستخدام سلالم واخترقوا حاجزا ثانيا، فيما أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية دخول المحققين إلى المجمع الرئاسي.