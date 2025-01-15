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مستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران في أضعف مراحلها منذ قيام الجمهورية عام 1979

04:06 ص الأربعاء 15 يناير 2025

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي

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وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن إيران في أضعف مراحلها منذ قيام الجمهورية في عام 1979.

واعتبر سوليفان، أن ضعيف إيران حاليا يشكل مصدر قلق لأنه قد يدفعها إلى إعادة النظر في موقفها من الأسلحة النووية، وفقا لسكاي نيوز.

وكان سوليفان يتحدث وبجواره مستشار الأمن القومي الجديد مايك والتز في حفل لتسليم المهام.

وأضاف سوليفان: "نحن بحاجة إلى مناقشة مستقبل وفعالية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان"، متابعا: "نأمل في إتمام اتفاق رهائن غزة هذا الأسبوع".

جيك سوليفان إيران مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسلحة النووية
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