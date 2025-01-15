مايك والتز: ترامب يخطط لزيادة وتائر توريدات الأسلحة الأمريكية لتايوان

وكالات

أعلن مايك والتز، المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، أن الأخير يخطط لزيادة وتائر توريدات الأسلحة الأمريكية لتايوان.

وقال والتز في كلمة أمام معهد السلام في واشنطن، في معرض التعليق على علاقات الولايات المتحدة مع تايوان: "لدينا عقود غير منفذة بقيمة أكثر من 20 مليار دولار، وهم قد دفعوا تلك الأموال"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "علينا أن نعمل بشكل مكثف على إيجاد هذا الأسلحة وتسليم ما قد دفعوا ثمنه"، معتبرا ذلك "إجراء لردع" الصين.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تعارض بشدة توريدات الأسلحة الأمريكية لتايوان التي تعتبرها جمهورية الصين الشعبية جزءا من أراضيها.

يذكر أن صلاحيات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ستنتهي في 20 يناير الجاري مع تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة.