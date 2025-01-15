الرئيس الإيراني: طهران لم تُخطط مطلقًا لاغتيال دونالد ترامب ولن تُحاول ذلك أبدًا

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن طهران لم تخطط مطلقا لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح الرئيس الإيراني: "هذه واحدة من تلك المخططات التي تطورها إسرائيل ودول أخرى لتعزيز الخوف من إيران، لم تحاول إيران أو تخطط لقتل أي شخص".

وأضاف بزشكيان، أن إيران لم تحاول قط اغتيال ترامب ولن تحاول ذلك أبدا.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دون تقديم تفاصيل أو أدلة، إيران بأنها قامت بالفعل بـ"تحركات" محددة ولكن غير ناجحة ضده وأنها قادرة على تكرارها.

ونفت الخارجية الإيرانية الاتهامات الموجهة لطهران بالضلوع في محاولات اغتيال شخصيات أمريكية بينها دونالد ترامب، وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة.