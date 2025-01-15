"بينها كييف".. إعلان حالة التأهب بسبب غارات جوية في 10 مقاطعات أوكرانية

وكالات

أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، تفعيل حالة التأهب الجوي في 10 مقاطعات من بينها كييف.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإنه تم إعلان الإنذار في خاركوف وسومي وتشرنيجوف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وكيروفوغراد وكييف منذ أكثر من ثلاث ساعات، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت: "في الساعة 1:36 بتوقيت موسكو، أعلن عن الإنذار في مقاطعة خميلنيتسكي، ثم امتد إلى تيرنوبل وريفني".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن الجيش الروسي أسقط 146 طائرة مسيرة أوكرانية خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة في يوم واحد.

وأكدت أن قواتها حررت بلدتين جديدتين بدونيتسك، معلنة أيضا التصدي بنجاح لهجوم شنته أوكرانيا بصواريخ أمريكية وبريطانية الصنع على مقاطعة بريانسك الروسية.

وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي أكدت السلطات الروسية أن أجهزة المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.

ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات من الغارات الجوية يوميا في المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.