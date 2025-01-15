بسبب مشروب كحولي مغشوش.. وفاة 11 شخصا وإصابة 38 آخرين في تركيا

وكالات

توفي 11 شخصًا في إسطنبول، إثر تناولهم مشروبا كحوليا مغشوشا، بعد مرور 24 ساعة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ونقل 38 شخصا، بينهم 26 أجنبيا، إلى عدة مستشفيات في المدينة بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا، إذ توفى من بينهم 11 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في عام 2024، واجه 110 أشخاص عارضا صحيا بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا في إسطنبول، وتوفي 48 منهم، إذ يُشتبه في أن الكحول الذي تسبب بالوفيات مغشوش بالميثانول.

وغالبا ما يضاف الميثانول إلى المشروبات الكحولية غير القانونية لزيادة فعاليتها، وفي حال تناوله، قد يؤدي الميثانول إلى فقدان البصر وتلف الكبد والوفاة.