17 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنازل الفلسطينيين وسط قطاع غزة

وكالات

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته الغد.

كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في هجوم إسرائيلي على منزل لعائلة شاهين بشارع البركة في دير البلح وسط القطاع، منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء.

يذكر أن 5 أشخاص، بينهم امرأة، قد استشهدوا مساء الثلاثاء وأصيب 4 آخرون في غارة منفصلة على منزل في رفح.

من جهته، قال الدفاع المدني في غزة، إن طواقمه تمكنت من انتشال أشلاء عدد من جثامين الشهداء من منزل عائلة شعث، الذي استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي النصر شمالي رفح.

كما أعلن استشهاد أسرة في استهداف الاحتلال لمدرسة الفارابي خلف ملعب اليرموك بمدينة غزة.