حرائق لوس أنجلوس.. تحذير بإخلاء 85 ألف شخصا ووقف موسم جوائز هوليوود

وكالات

حذرت السلطات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ما يقرب من 85 ألف شخص بإمكانية الإخلاء، في الوقت الذي تسببت فيه الحرائق بوقف موسم جوائز هوليوود مؤقتا، وفقا لسكاي نيوز.

وتم تحذير حوالي 85 ألف شخص من أنهم قد يواجهون أوامر بالإجلاء، وذلك مع توقع أن تخلق الرياح القوية على مدار اليومين القادمين ظروفا خطيرة مع استمرار اشتعال العديد من حرائق الغابات الكبرى في منطقة لوس أنجلوس.

وظل حوالي 88 ألف شخص تحت أوامر الإجلاء صباح الثلاثاء بسبب الحرائق، لكن تم تحذير حوالي 84 ألفا و800 آخرين من أنه قد يتم إصدار أوامر بإجلائهم.

وشجع قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، روبرت لونا، الناس على النظر في المغادرة عندما يتلقون تحذيرا دون الانتظار حتى إصدار أمر بالإجلاء.

وتسببت الحرائق في وقف موسم الجوائز في هوليوود مؤقتا وبشكل نادر بسبب استمرار حرائق الغابات التي تعطل الحياة والعمل في منطقة لوس أنجلوس.

وتصدر تحديثات شبه يومية من النقابات والمنظمات في هوليوود التي تنظم عروض الجوائز، بينما يعكف القطاع على التعامل مع الأزمة المستمرة.

وتم تأجيل ترشيحات الأوسكار مرتين، وبعض النقابات أرجأت إعلاناتها دون إعادة تحديد مواعيد جديدة.

ويتمثل العرض الرئيسي الوحيد الذي تم تأجيله حتى الآن جوائز نقاد السينما، التي ستقام الآن في 26 يناير الجاري.