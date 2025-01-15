محاولة جديدة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية.. ماذا حدث داخل مقر الإقامة؟

وكالات

توجهت السلطات الكورية الجنوبية التي تحقق مع الرئيس المعزول يون سيوك يول، إلى مقر إقامته الرسمي في وقت متأخر من الثلاثاء، لتنفيذ أمر الاعتقال، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وخلال التواجد داخل مقر إقامة الرئيس الكوري، اندلعت صدامات لدى محاولة المحققين الكوريين الجنوبيين توقيف الرئيس المعزول، كما انخرط المحققون في اشتباك أثناء محاولتهم دخول مقر الرئاسة بالقوة تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيفه.

واجتمع المسؤولين من الشرطة وهيئة مكافحة الفساد الحكومية، الثلاثاء، لمناقشة خطط توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول في وقت مبكر من يوم الأربعاء، إذ أن هناك مؤشرات على أن المحققين قد يحاولون مرة أخرى توقيف يون في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر، إن محققين من مكتب التحقيق الوطني وفرق الشرطة في منطقة سيئول الكبرى ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اجتمعوا في وقت سابق من اليوم للتخطيط لمحاولة توقيف يون بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وأوضحت أنه خلال الاجتماع، ناقش المسؤولون التدابير اللازمة لتأمين الوصول إلى مقر الإقامة الرئاسي في وسط سيئول، والذي تم تحصينه بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام المركبات.

وقالت مصادر، إنه خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين، ناقشت الشرطة خططا محددة لدخول مقر الإقامة الرئاسي المحصن بالأسلاك الشائكة والحواجز والحافلات.

ومن المتوقع أن تبدأ العملية في الساعة الخامسة من صباح الأربعاء، لكن التوقيت قد يتغير بالنظر إلى حجم المحاولة، التي قد يشارك فيها نحو ألف محقق من الشرطة.

وفشلت المحاولة الأولى لتنفيذ مذكرة التوقيف في 3 يناير بعد أن دخل المحققون في مواجهة استمرت ساعات مع أفراد أمن يون الذين منعوهم من دخول مقر إقامته.

وفي وقت سابق، طلبت الشرطة وهيئة مكافحة الفساد الحكومية من جهاز الأمن الرئاسي التعاون في تنفيذ أمر التوقيف.