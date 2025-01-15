تعليقا على رفع اسمها من قائمة الإرهاب الأمريكية.. كوبا: قرار بايدن إيجابي لكنه ليس كافيا

وكالات

قالت دولة كوبا، الثلاثاء، إن قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن برفع البلاد من لائحة الإرهاب إيجابي لكنه ليس كافيا، مؤكدة أنها لا تستبعد قيام إدارات أمريكية مقبلة بإعادة البلاد للائحة الإرهاب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن تحذف إدارة الرئيس جو بايدن، اسم كوبا من قائمة تصنيف الولايات المتحدة لها كدولة راعية للإرهاب.

وأصر المسؤولون على عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الخطوة التي لم يتم الإعلان عنها بعد، ورفض مسؤولو مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على الأمر.

ومن المرجح أن يتم التراجع عن خطوة الرئيس الديمقراطي بايدن خلال الأسبوع المقبل بعد أن يتولى الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب منصبه ويتولى وزير الخارجية المعين ماركو روبيو منصبه.

يذكر أن روبيو، الذي فرت عائلته من كوبا في خمسينيات القرن الماضى قبل الثورة الشيوعية التي أوصلت فيدل كاسترو إلى السلطة، من دعاة فرض العقوبات على الجزيرة الشيوعية.

ويمثل روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ غدا الأربعاء، في جلسة تأكيد تعيينه ومن المتوقع أن يشير إلى جذوره الكوبية في شهادته.

وفي الأيام الأخيرة لإدارة ترامب الأولى، وتحديدا في 11 يناير 2021، أعاد البيت الأبيض تفعيل هذا التصنيف، والذي كان قد تم التراجع عنه خلال فترة التقارب بين كوبا والولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما.

وأرجعت إدارة ترامب قرارها إلى دعم كوبا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورفضها تسليم المتمردين الكولومبيين إلى كولومبيا، من بين قضايا أخرى، من بينها استمرارها في إيواء أمريكيين مطلوبين.

وكانت جماعات حقوق الإنسان ونشطاء، من بينهم المؤتمر الأمريكي للأساقفة الكاثوليك، يضغطون على إدارة بايدن لرفع التصنيف